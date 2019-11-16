«الغذاء والدواء» تُغلق 4 منشآت غذائية ودوائية مخالفة في الباحة

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة والشؤون الصحية في المنطقة، اليوم السبت، أربع منشآت غذائية ودوائية مخالفة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية لـ«الغذاء والدواء»؛ للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والدوائية بالاشتراطات الفنية والصحية وسلامة المنتجات وتقيدها بظروف التخزين المناسبة وطرق نقلها وتداولها وحفظها.

واستهدفت الحملة 76 منشأة تنوعت بين مستودعات غذائية ودوائية ومطاعم ومطابخ شعبية ومحلات عطارة وتجميل. وخلال الحملة، رصد المفتشون 144 مخالفة، وضبطوا وأتلفوا أكثر من 290 كيلوجرامًا من الأغذية.

كما صادر مفتشو الحملة معدات وأجهزة تالفة تستخدم في إعداد الأغذية، و718 عبوة دواء ومستحضرًا تجميليًّا مخالفًا.

Advertisements

وأيضًا، رصدت الحملة مخالفات على المنشآت الغذائية شملت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم تقيد المنشأة بالاشتراطات الفنية والصحية مثل تكدس المنتجات وحفظها تحت ظروف ودرجة حرارة غير ملائمة، ووجود أغذية محضرة مسبقًا في ظروف حفظ سيئة، وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية عند بعض العاملين، وتكسر وتشقق في الأرضيات والجدران، وعدم كفاءة مصائد الحشرات.

وتنوعت المخالفات في المنشآت الدوائية بين وجود منتجات تم التحذير منها أو غير مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنتجات عليها ادعاءات طبية مضللة، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط، وبيع مستحضرات تجميل في أماكن مخالفة، ووجود منتجات تجميل منتهية الصلاحية.

وخلال الحملة، تمكن المفتشون من ضبط المخالفات بحق المنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية.