أمير الرياض يؤدي الصلاة على تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان

أدى أمير الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم السبت، صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم السبت، صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة أصحاب السمو الأمراء «سلطان وبندر»، وأبناء الفقيد الأمراء «فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد» وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

«وصدر عن الديوان الملكي- اليوم- البيان التالي :انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيُصلَّى عليه- إن شاء الله- هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض».

تغمَّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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ونعى مغرِّدون -عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وتقدم سعود بن عبدالعزيز -نجل شقيقة الراحل كما وصف نفسه- عبر حسابه على «تويتر» للفقيد بخالص العزاء، قائلًا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله خالي الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر، داعيًا له بالرحمة والمغفرة».

وقال فريح الحمزي: «عظم الله أجركم ورحم الله الأمير تركي بن عبدالله بن سعود آل سعود وأسكنه فسيح جنته».

ونعى بندر بن محمد، الأمير تركي قائلًا: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وقالت غادة بنت بندر آل سعود -عبر حسابها على «تويتر»-: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمه الله الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان اللهم ارحمه واغفر له واجعل ما أصابه كفّارة له ورفعة في درجاته اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله».