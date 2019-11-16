الشورى يُناقش التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم المشروعات

ناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين للبرنامج الوطني والهيئة الملكية لمحافظ العلا، عبر لجنتي الحج والإسكان والخدمات ولجنة الثقافة والآثار، استعرض خلاله الأهداف والإنجازات، ومراحل تطور البرنامج، وكذلك تطوير محافظة العلا وارتكازها على السياحة والتراث والطبيعة، وأبرز مشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل في مقر المجلس بالرياض، اجتماعًا؛ لمناقشة التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، بحضور مدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأهداف والإنجازات، ومراحل تطور البرنامج وتوطين عقود قطاع التشغيل والصيانة وكيفية بناء القدرات البشرية المحلية، كما استعرض الاجتماع العوائق والتحديات التي يواجهها البرنامج الوطني لدعم المشروعات.

كما عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان في مقر المجلس، اجتماعًا؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440هـ ( 2018م (.

وناقش الاجتماع تطوير محافظة العلا وارتكازها على السياحة والتراث والطبيعة، وأبرز مشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا.