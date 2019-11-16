الحصيني: حالة ممطرة بدءًا من الأحد.. وفرصة لجريان سيول

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، حالة مطرية تشمل عدة مناطق بالمملكة، تبدأ غدًا الأحد، مع فرصة لجريان سيول.
وقال الحصيني في تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنَّ هناك حالة ممطرة من غدٍ الأحد، على أجزاء واسعة بالمملكة والخليج. مضيفًا أنَّ تأثير الموجة الماطرة يشمل مكة المكرمة والرياض والشرقية.
وأشار الحصيني إلى أنَّه يتوقع أجواء شتوية ماطرة ضبابية مع فرصة سيول، وتقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى، موضحًا أنَّه متوقع استمرار الأمطار من 24 إلى 48 ساعة.
وكان الحصيني توقع في وقت سابق اليوم، هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبّات برد، ومزيدٍ من الانخفاض في درجات الحرارة.
وأضاف الحصيني، أنَّه من اليوم السبت وحتى صباح الأحد، ستهطل أمطار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والرياض والشرقية.
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