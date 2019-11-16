15 شخصًا فقط استفادوا من 4 ملايين ريال يقدمها بنك التنمية لتمويل الاختراعات

كشف موقع بنك التنمية الاجتماعية على الإنترنت أن مسار تمويل الاختراعات هو الأقل في عدد المستفيدين من تمويل البنك؛ حيث بلغ عددهم 15 شخصًا فقط رغم أن البنك يقدم تمويلًا يصل إلى 4 ملايين ريال لدعم هذه المشاريع، كما أن هذا التمويل، تمويل الاختراعات، يحظى بأولوية في الموافقة حسب البنك نفسه.

ويبدو هذا الرقم مدهشًا خاصة أن السعودية تأتي في صدارة الدول العربية في عدد الاختراعات المسجلة سنويًّا، وبفارق كبير عن غيرها؛ حيث سجلت في عام 2017 عدد 664 براءة اختراع، وهو ضعف عدد البراءات التي حصلت عليها الدول العربية مجتمعة، وهو ما يوحي بأن معظم الاختراعات المسجلة في المملكة تكون ضمن بيئات حاضنة توفر لها التمويل مسبقًا.

وبيَّن بنك التنمية الاجتماعية أن أحجام المشاريع المقبولة من البنك تتراوح بين 6 مستويات تبدأ من مليون ريال وحتى 8 ملايين ريال، وبنسب تحمل من 100% إلى 50%؛ ليصل حد التمويل الأقصى إلى 4 ملايين ريال، مشترطًا وجود حاجة للمنتج في سواء في السوق المحلي أو العالمي، إضافة إلى إمكانية تطبيق الاختراع.

كما أوضح البنك عدة تعهدات من طالب التمويل يحق له في حال الإخلال بها إلغاء التمويل والحجز على المشروع إذا صرف له جزء أو كامل التمويل ومطالبة العميل بكامل مبلغ القرض المصروف له وهي حقه بالمطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل، والتعهد بصحة ودقة المعلومات المقدمة في طلب التمويل والمقابلة الشخصية وصحة المستندات المقدمة ومطابقة الصور للأصول، والتعهد بالتفرغ لإدارة المشروع المطلوب تمويله بعد توقيع عقد التمويل مع البنك، الإقرار باطلاع طالب التمويل على لائحة البنك التنفيذية لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة والتزامه بكامل ما جاء فيها من تعليمات وإجراءات، والإقرار بحق البنك في الحصول على سجل طالب التمويل الائتماني من شركة سمة، والموافقة على الكفالة عن طريق الدخول على بوابة التقديم لبنك التنمية الاجتماعية عند طلب البنك منه ذلك.

والتعهد بتوفير كافة المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكافة البيانات المحاسبية والمالية وكشوفات الحسابات البنكية وغيرها من المعلومات التي يطلبها البنك عن المشروع، الإقرار بعلم طالب التمويل بأن صرف دفعات التمويل يتم على دفعات مرتبطة بمستوى الإنجاز في إنشاء المشروع، والإقرار بعلم طالب التمويل بأن تسديد القرض يتم عبر أقساط شهرية.