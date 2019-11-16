السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة الباحة



الباحة 19 ربيع الأول 1441هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

شهدت منطقة الباحة اليوم أمطاراً متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من محافظات بلجرشي والمندق وغامد الزناد والمخواة والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة، وارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:02ت م

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