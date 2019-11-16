السعودية اليوم / الأحوال الجوية تؤدي إلى إغلاق عدد من الطرقات شمال الجزائر



الجزائر 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

تسبب الأحوال الجوية في الجزائر خلال الـ48 ساعة الأخيرة في إغلاق جزئي لعدد من الطرقات بعدة محافظات شمال الجزائر.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) بأن في الفترة الممتدة من 14 نوفمبر وإلى غاية اليوم السبت عرفت العديد من الطرقات شللا جزئيا.

وتسببت أحوال الطقس في قطع طريق رئيسة تربط عدة بلدات في محافظات تيزي وزو شرقي العاصمة الجزائر.

وفي محافظة البويرة المجاورة تسببت الثلوج بانقطاع الطريق الرئيسي وطرقات ومسالك جبلية ما أدى إلى عزل قرى بأكملها، فيما أدى انهيار جزئي لأحد الجسور بمحافظة جيجل في شرق البلاد بفعل انهيار أرضي إلى شل حركة السير بين بلدتي العنصر وبراوي، كما عزلت الثلوج سكان القرى الجبلية بالمحافظة ذاتها.

ولم تشر مصالح الدفاع المدني إلى تسجيل ضحايا وسط سكان تلك المناطق المعزولة بفعل تساقط الثلوج بكميات كبيرة.

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20:55ت م

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