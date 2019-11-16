أمن الطرق : طريق الكر أصبح سالكًا

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد أمن الطرق أن طريق مكة المكرمة- الطائف (طريق الكر) أصبح سالكًا الآن، بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال أمن الطرق عبر حسابه بموقع “تويتر” في وقت سابق: نود التنبيه بإغلاق الطريق المتجه للطائف بسبب الأمطار الغزيرة، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.

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وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد في المملكة.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من حائل وأجزاء من القصيم وأجزاء من المدينة المنورة.

كما توقعت انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على المناطق الشمالية.

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