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2019-11-16 فيديو.. العرضة والتزلج على برد الجوف وسط نزهات خاصة لشرب الشاي متابعات الخليج 365 - الجوف استغل مواطنون فرصة اكتساء منطقة الجوف بالأبيض بعد هطول زخات البرد للتزلج على الثلوج وأداء العرضة. Advertisements وأظهرت مقاطع فيديو تزلج مواطنون على البرد بشكل جماعي، وسط نزهات خاصة إلى المناطق التي شهدت هطول الأمطار والبرد لشرب المشروبات الدافئة ومنها الشاي. وتتعرض المنطقة لحالة جوية غير مستقرة تعيشها أيضًا بعض المناطق من المملكة، حيث من المتوقع أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع. شارك الخبر







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