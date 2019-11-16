بيل جيتس يزيح بيزوس ويستعيد عرش الأغنى في العالم

استعاد الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة للبرمجيات، صدارة أغنى أغنياء العالم، بعد تفوق ثروته على قيمة ممتلكات جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون.



وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات قفزت ثروة جيتس إلى 110 مليارات دولار، مقارنة بـ109 لبيزوس.

وتم تحديث مؤشر بلومبرج الملياردير الذي يتتبع ثروة أغنى 500 شخص، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية لتعاملات أمس الجمعة.

ويعود جيتس إلى موقعة المفضل بين أغنى أغنياء العالم بعد أكثر من عامين على فقدانه الصدارة.

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وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، استعاد جيتس عرشه بعد أن ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 48% تقريبا هذا العام، ما ساعد في زيادة قيمة حصته في الشركة.

ووفقا لـ"بيزنس انسايدر" يمتلك جيتس 1% فقط من أسهم شركة مايكروسوفت، بعد أن باع وتبرع بالجزء الأكبر من حصته، لكن ثروته تزداد نتيجة مزيج من الأسهم التي زادت أسعارها خلال الآونة الأخيرة.

وفي يناير الماضي قدرت "بيزنس انسايدر" قيمة حصة الـ1% التي يمتلكها جيتس في مايكروسوفت بنحو 7.3 مليار دولار.

وتحصلت أسهم مايكروسوفت على كثير من الزخم بعد أن تغلبت على أمازون وتمكنت من اقتناص عقد بقيمة 10 مليارات دولار لمشروع حوسبة سحابية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وأضافت هذه الصفقة بعض الدراما إلى سباق الثروة بين جيتس وبيزوس.