3 لاعبين على رادار بلماضي لتعويض غياب محرز أمام بوتسوانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفاضل جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بين 3 لاعبين لتعويض غياب رياض محرز خلال المواجهة أمام بوتسوانا التي ستدور الإثنين بالعاصمة البوتسوانية "جابورون"، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

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وكان رياض محرز قد تغيب عن رحلة "الخضر" لبوتسوانا لأسباب شخصية.

ويدرس بلماضي 3 خيارات من أجل تعويض محرز يتمثل الأول في الاعتماد على رضا حلايمية، لاعب أف سي بيرزشوت البلجيكي، في مركز الظهير الأيمن مع تكليف يوسف عطال بمهمة الجناح الأيمن.

وسبق لعطال أن شغل هذه الخطة في عدة مناسبات مع نادي نيس الفرنسي.

الخيار الثاني يقوم على تكليف العربي هلال سوداني، نجم أولمبياكوس اليوناني، بالقيام بالواجبات نفسها التي كان يقوم بها محرز في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز النجم المخضرم بقدرته على اللعب في عمق الهجوم أو على الطرفين.

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ويفكر بلماضي أيضا في الدفع بهاريس بلقبلة، نجم استاد برستوا الفرنسي، في مركز الوسط المكلف بالربط، على أن يستعيد سفيان فيجولي مركزه الأصلي على الجناح الأيمن.

وينتظر أن يحسم بلماضي خياره النهائي الأحد في أعقاب التدريب الختامي الذي سيخوضه منتخب الجزائر على ملعب المباراة.

ومن حسن حظ بطل أفريقيا أن الحلول متوفرة في جميع المراكز، خاصة مع انتقال عدة مواهب جزائرية في الفترة الأخيرة للدوري الفرنسي.

ويجدر التذكير بأن آدم وناس، الذي تعود على تعويض محرز في مركز الجناح الأيمن، استعاد مؤخرا عافيته بعد تعرضه لإصابة أبعدته لفترة شهر عن الميادين.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق انتصاره الثاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الفوز الصريح الذي حققه الخميس الماضي أمام زامبيا بخماسية كاملة.