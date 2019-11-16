- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم انقلاب سيارة يقتل أمًّا وابنتها بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انقلاب سيارة يقتل أمًّا وابنتها بجازان
توفيت العاملة المنزلية والأب أصيب
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان، مساء اليوم السبت، حادثًا مروريًّا مروعًا راح ضحيته أم وطفلة وعاملة منزلية، وذلك على طريق صبيا- جيزان، فيما أصيب الأب قائد المركبة بإصابة متوسطة، بالإضافة إلى حالتين إصابتهما متوسطة.
في سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا على الرقم 997 عند الساعة 6.11 يفيد بوجود حادث تصادم نتج عنه انقلاب سيارة من نوع جيب تقل عائلة على طريق صبيا- جيزان بالقرب من مركز الإيواء، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف الميداني المناوب بندر علواني.
وأضاف أنه عند وصول الفرق إلى موقع الحادث تبين وجود ثلاث حالات وفاة، طفلة والأم وعاملة منزلية، وحالتين إصابتهما من متوسطة إلى حرجة، بينما الأب قائد المركبة وضعه الصحي مستقر، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر لتلقي العلاج ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى عن طريق فرق الهلال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة يقتل أمًّا وابنتها بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.