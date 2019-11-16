شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على حائل من الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-16 أمطار غزيرة على حائل من الغد مع انخفاض في درجات الحرارة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements حذر الدفاع المدني من الأحوال الجوية غير المستقرة في منطقة حائل. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار على الأجواء بالمنطقة من السبت 19-3-1441هـ وحتى الأربعاء 23-3 إذ يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يوم الأحد.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر. شارك الخبر







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