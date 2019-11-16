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الأمطار تغلق طريق الكر في مكة
جاري العمل على فتحه ومعالجته
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي طريق مكة المكرمة- الطائف (طريق الكر) بخصوص الأمطار الغزيرة.
وقال أمن الطرق عبر حسابه بموقع “تويتر”: نود التنبيه بإغلاق الطريق المتجه للطائف بسبب الأمطار الغزيرة، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد في المملكة.
وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من حائل وأجزاء من القصيم وأجزاء من المدينة المنورة.
كما توقعت انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على المناطق الشمالية.
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