فيديو.. ماذا يعني النطاق السعري لـ أرامكو ؟

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت شركة أرامكو مفهوم النطاق السعري بشكل صحيح قبل إعلانه يوم غد الأحد، موضحةً أنه سيكون غدًا سعر السهم معلنًا، وسيكون الاكتتاب على نطاق السعر الأعلى.

وتابعت أن هذا يعني أنه لو كان النطاق السعري بين 10 ريالات و40 ريالًا سيتاح الاكتتاب على سعر 40 ريالًا، متابعةً في مقطع فيديو أن السعر النهائي للسهم لا يحدده النطاق السعري بل عملية بناء الأوامر في اكتتاب الشركات، وبناءً على ذلك سيتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم.

Advertisements

وبفرض أن النطاق الأعلي 40 ريالًا ولكن كان السعر النهائي للسهم 30 ريالًا واشترى الشخص 10 أسهم بـ400 ريال، فهذا يعني أن الشخص له في ذمة شركة أرامكو 100 ريال، وهو ما يعني خيارين إما أن تعيد أرامكو الـ100 ريال للشخص بتاريخ 12 ديسمبر 2019 أو يشتري الشخص بقيمتها أسهمًا إضافية.

ويترقب المستثمرون ورجال الأعمال والأسواق المحلية والعالمية، إعلان النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم “أرامكو السعودية” غدًا الأحد، والذي سيكون موعدًا لانطلاق اكتتاب الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وكانت نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في بالمملكة، ذكرت أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح “أرامكو السعودية” اعتبارًا من غد الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

شارك الخبر







