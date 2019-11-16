الأرض بيضاء.. لقطات لأمطار وبردية الجوف

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الجوف

اكتست منطقة الجوف بالأبيض بعد هطول زخات من البرد والأمطار التي شهدتها بعض المناطق، اليوم السبت.

وتتعرض المنطقة لحالة جوية غير مستقرة تعيشها أيضًا بعض المناطق من المملكة، حيث من المتوقع أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع.

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وحرص مواطنون على التقاط مقاطع فيديو توثق بردية الجوف والأمطار التي هطلت، فيما انتهز بعض الأهالي الفرصة للخروج والتنزه والاستمتاع بهذه الأجواء التي لا تتكرر كثيرًا.

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