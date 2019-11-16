- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الأرض بيضاء.. لقطات لأمطار وبردية الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرض بيضاء.. لقطات لأمطار وبردية الجوف
تتعرض المنطقة لحالة جوية غير مستقرة
متابعات الخليج 365 - الجوف
اكتست منطقة الجوف بالأبيض بعد هطول زخات من البرد والأمطار التي شهدتها بعض المناطق، اليوم السبت.
وتتعرض المنطقة لحالة جوية غير مستقرة تعيشها أيضًا بعض المناطق من المملكة، حيث من المتوقع أن تمتد عدة أيام من هذا الأسبوع.
وحرص مواطنون على التقاط مقاطع فيديو توثق بردية الجوف والأمطار التي هطلت، فيما انتهز بعض الأهالي الفرصة للخروج والتنزه والاستمتاع بهذه الأجواء التي لا تتكرر كثيرًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأرض بيضاء.. لقطات لأمطار وبردية الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.