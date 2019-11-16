شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف ينهي مشروع المركز الحضاري بالقريات.. ويشدد لا تهاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كشفت بلدية محافظة القريات أنه تم الانتهاء من مشروع المركز الحضاري بنسبة 100%، فيما أكدت على أن المشروع بحكم موقعه الإستراتيجي سيخدم شريحة كبيرة من أبناء القريات، كما يعد أحد المعالم الحضارية والتنموية في المحافظة بشكل عام.

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع المركز الحضاري بشكل كامل، بعد توجيه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بإنهاء المشروع خلال شهر.

Advertisements

وأضاف، أن المشروع تم إنهاؤه خلال أقل من 20 يوما، ويقع على مدخل القريات، ويتضمن عدداً من الخدمات متعددة ثقافية وترويحية واقتصادية واجتماعية لخدمة سكان زوار القريات.

وأكد المهندس الشمري أن توجيهات أمير منطقة الجوف تؤكد تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، مبيناً أن المشروع تم توقيعه قبل ١١عاما وتبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، ويحتوي على أجنحة وقاعات وفق أحدث المستويات، ويضم حدائق ومواقف للسيارات، وعدة صالات ومكاتب إدارية وسكناً للزوار، ومسطحات مزروعة وعناصر جمالية، إضافة إلى معرض للكتاب، ومكتبة عامة، ومكاتب نسائية، ومطعم، وصالة لكبار الشخصيات، وبهو ومسرح صيفي وشتوي يتسع لـ400 شخص.

مقدماً شكره لدعم وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكافة المشاريع الخدمية، ولأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

يذكر أن سمو أمير منطقة الجوف يؤكد دائما أنه لا تهاون في متابعة إنجاز المشاريع الخدمية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.