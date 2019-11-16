منتخب قوى الإعاقة يختتم عالمية دبي بميداليتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهى المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته ببطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت أمس الأول في دبي بميداليتين (ذهبية وفضية)، كما حصل على 4 بطاقات مؤهلة للألعاب البارالمبية في طوكيو العام المقبل.
وجاءت الذهبية عن طريق نور الصناع بحلوله أولا بسباق 400 متر تصنيف 44 T، بزمن 22 : 53 ثانية، فيما حقق عبدالرحمن القرشي فضية سباق 100 كراسي متحركة تصنيف 53 T وخطف بطاقة التأهل الأولى لأولمبياد طوكيو بعد أن حل ثانيا في السباق بزمن 93 : 14 ثانية كأول لاعب سعودي يحقق فضية ببطولات العالم لذوي الإعاقة في الكراسي المتحركة.
وحصد فهد الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي 76 : 14 ثانية بسباق الكراسي المتحركة.
ونال العداء على النخلي البطاقة السعودية الثالثة للأولمبياد بحصوله على الرقم التأهيلي 53 : 11 ثانية بحلوله خامسا بنهائي سباق 100 متر.
وتأهلت سارة الجمعة إلى الأولمبياد كأول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية بحصولها على الرقم التأهيلي لدفع الجلة بمسافة 84: 6 أمتار وحلولها خامسة بنهائي المسابقة.
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