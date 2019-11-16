شباب وناشئو التنس ببطولة الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك المنتخب السعودي للتنس للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 14 سنة في بطولة الخليج لتنس للشباب والناشئين التي ستنطلق منافساتها غدا في مملكة البحرين.

ويرأس الوفد رئيس اتحاد اللعبة محمد العجاجي، كما تضم البعثة الحكم عقيل المير والمدربان ياسر بويحي ووجيه دمق. ويمثل منتخب تحت 18 سنة، سعود الحقباني وسليمان المسفر ومحمد سعد الدين وعبدالله توفيق لمنتخب الشباب تحت 18 سنة، فيما يمثل منتخب الناشئين تحت 14 سنة، بدر إدريس ومجتبى رمضان وعبداللطيف المبرزي وعبدالملك الزهراني.