أمريكا تعفو عن 3 متهمين بجرائم حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قضايا بارزة لثلاثة من عناصر الجيش اتهموا بارتكاب جرائم حرب، حيث أصدر عفوا عن اثنين منهم وأعاد رتبة الثالث.

وجاءت الخطوة التي اتخذها ترمب على الرغم من معارضة خطة الرئيس داخل وزارة الدفاع «البنتاجون» والجيش، ولكن وسط موافقة المحافظين، ومن بينهم نواب متحالفون مع ترمب.

Advertisements

يذكر أن قضايا الجنود الثلاثة وهم كلينت لورانس وماتيو جولستين وإدوارد جالاجر منفصلة، وهي قضيتان في أفغانستان وواحدة في العراق.

وكان جالاجر حصل على حكم بالبراءة في قضية قتل خلال العام الحالي، لكنه أدين بتهمة أقل وتم تخفيض رتبته، ولكن ترمب أعاد له رتبته السابقة.

وينتظر جولستين محاكمته بتهمة القتل بينما يقضي لورانس حكما بالسجن 19 عاما.