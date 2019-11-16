وفد ليبي في واشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طرابلس أجرى الوفد الليبيى الذي يزور الولايات المتحدة ممثلا في وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، اجتماعا مع مساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيكتوريا كوتس. تناول الاجتماع تطورات الوضع الأمني والإنساني وكيفية المساعدة على وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية والعمل على إعداد خطة أمنية تشمل التعاون في التدريب.



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