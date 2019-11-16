حبس 4 من أقارب البغدادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة

قررت محكمة «صلح الجزاء» التركية في ولاية «قرشهير» وسط البلاد، حبس 4 من أقارب زعيم داعش السابق، أبي بكر البغدادي على ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء إلى التنظيم.

وأعلنت النيابة العامة بالولاية في بيان أمس، توقيف 25 شخصا من أقارب البغدادي ضمن عملية أمنية ضد «داعش» شملت 4 ولايات، ، حسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية أمس.

وأشار البيان إلى توقيف 11 مشتبها به في قرشهير، و5 في صامسون و3 في أوردو شمال البلاد، و6 في «شانلي أورفة» جنوب شرق البلاد، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن «داعش».