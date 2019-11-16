القبض على داعشية عقب وصولها إلى ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كارلسروه

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، عقب وصولها إلى ألمانيا.

ويتهم الادعاء العام الألماني، بحسب بيان، المرأة التي تحمل الجنسية الألمانية باتهامات عدة، تشمل الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي.

Advertisements

ووصلت امرأتان مرحلتان من تركيا إلى مطار فرانكفورت الدولي على طائرة تابعة لأحد الخطوط الجوية. وذكرت مصادر أمنية أن أفرادا من الشرطة الجنائية الاتحادية كانوا على متن الطائرة.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، سافرت المرأة إلى سوريا في نهاية 2014، حيث عاشت في المنطقة التي كان يسيطر عليها داعش، وتزوجت مطلع 2015 أحد مقاتلي التنظيم، وانتقلت معه إلى العراق. وكانت المرأة تتولى رعاية شؤون المنزل الذي أتاحه داعش لها ولزوجها حتى يتفرغ الزوج تماما لخدمة التنظيم.

ووفقا للبيانات كانت المرأة تحصل من داعش على مئة دولار شهريا، وكان بحوزتها بندقية آلية، وبعد ذلك انتقلت المرأة وزوجها إلى سوريا، وألقت قوات أمن كردية القبض عليها مطلع هذا العام.

ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية ليتخذ القرار بشأن أمر الاعتقال الصادر في حقها وإيداعها السجن على ذمة التحقيق.