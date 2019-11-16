بريطانيا تحقق في تزوير الانتخاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تحقق الشرطة البريطانية في مزاعم بالتزوير الانتخابي، بعدما اشتكى سياسي معارض من أن حزب المحافظين المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون حاول إقناع مرشحي حزب منافس بالانسحاب من الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل.
وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان: «تلقى النواب البرلمانيون زعمين بالتزوير الانتخابي وسوء التصرف على صلة بانتخابات 2019 العامة».
وأضافت الشرطة: «فريق استقصائي خاص من النواب البرلمانيين مسؤول عن التحقيق في كل هذه المزاعم الجنائية».
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