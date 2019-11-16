11 شاحنة سعودية تحمل لحوما لمحافظات اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخوخة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2,862 نازحا.
وفي الإطار نفسه عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة كبيرة تحمل 20 ألف أضحية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف محافظات حجة والجوف والمهرة وشبوة ومأرب وصنعاء وأبين والمخا وعدن ولحج، اتساقا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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