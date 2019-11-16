اللجان الفلسطينية ترحب بتمديد ولاية الأونروا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بيروت رحبت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى نهاية يونيو 2023م. ورأت اللجان الفلسطينية أمس، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية الأونروا يؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني بالعيش الكريم بانتظار عودته إلى وطنه، وطالبت الدول المانحة وجميع المؤسسات الدولية في العالم بتقديم الدعم المالي لوكالة الأونروا من أجل دعم وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.



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