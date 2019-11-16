دوام شتوي في مدارس السيح والدلم اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح تبدأ إدارة تعليم الخرج اليوم تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم. وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الـ 7:15، وبدء الحصة الأولى عند الـ 7:30، فيما ستكون العودة للعمل بالدوام الصيفي الأحد 6 - 7 - 1441هـ.



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