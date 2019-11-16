لجنة شورية تناقش توطين عقود التشغيل والصيانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل في مقر المجلس بالرياض، اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، بحضور مدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي.

Advertisements

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأهداف والإنجازات، ومراحل تطور البرنامج وتوطين عقود قطاع التشغيل والصيانة وكيفية بناء القدرات البشرية المحلية، كما استعرض الاجتماع العوائق والتحديات التي يواجهها البرنامج الوطني لدعم المشروعات.

كما عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية للعام المالي 1439 / 1440هـ 2018م.

وناقش الاجتماع تطوير محافظة العلا وارتكازها على السياحة والتراث والطبيعة، وأبرز مشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا.