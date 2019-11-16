السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام
يفتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، فعاليات الملتقى السنوي للجودة والمعرض المصاحب ويدشن هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة، وذلك على مسرح أمانة المنطقة بالدمام.
ويهدف الملتقى، الذي تنفذه إدارة الجودة الشاملة بالأمانة تحت عنوان «100 عام من الجودة» إلى التعريف بآليات وأسس ومفاهيم تطبيق الجودة الشاملة لنحو 1000 موظف وموظفة من منسوبي الأمانة، بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معاييرها في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية، ويتضمن عددا من الندوات والمحاضرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتهمين بالجودة، إضافة لمعرض مصاحب يشارك فيه عدد من الجهات التي قطعت شوطا كبيرا في تطبيق الجودة بهدف عرض تجاربها وتبادل الخبرات.
وأوضح مدير عام إدارة الجودة الشاملة بالأمانة المهندس علي القرني، أنه ستعقد عديد من اللقاءات التحضيرية وجلسات النقاش مع نخبة من المختصين بالجودة لوضع برنامج الملتقى السنوي وتفاصيله، بهدف الاستفادة من التجارب المحلية الرائدة بهذا المجال، وإعداد محتوى مميز يخدم المستفيدين من الملتقى، مضيفا أن هذا الاحتفال يأتي متزامنا مع اليوم العالمي للجودة، وهو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة لتطبيق معايير الجودة وتبني سياساتها، التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وأكد القرني أن جميع فعاليات الملتقى وتوصياته سيتم تعميمها على منسوبي الأمانة بمختلف المدن والمحافظات بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الجودة الشاملة بكل أعمالهم الإدارية والتنفيذية، مشيرا إلى أن العصر الذي نعيشه هو عصر المعرفة والأفكار المتجددة التي نتطلع خلالها إلى الارتقاء بحياة الفرد والمجتمع بمجال الخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية، وهو الأمر الذي يحتاج لترسيخ «ثقافة الجودة والتطوير المستمر» لدى كل الموظفين والموظفات.
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 موظف وموظفة يتعرفون على مفاهيم تطبيق الجودة الشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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