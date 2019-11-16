مبادرة لتوفير بيئة صحية مريحة في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في مبادرة تهدف إلى نشر اللون الأخضر وتوفير بيئة صحية مريحة وتعزيز الإصحاح البيئي بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، أطلقت جمعية أصدقاء الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة مبادرة «شجرها»، بمشاركة عدد كبير من المسنين، قاموا بغرس النباتات والأشجار وزراعتها في الساحة الخاصة بمقر الجمعية.

وثمن رئيس الجمعية أحمد العبيكان مشاركة جميع الجهات في نشر بيئة صحية رائعة، محفزا المشاركين بالتأكيد على أن الجمعية ترعى وتخدم آباءهم وأمهاتهم، وتعمل على تقديم رسالة إنسانية رائعة.

وشدد على أن مبادرة «شجرها» تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتتبنى من خلالها آلية واضحة لرعاية جميع أصدقاء الجمعية تحت ظروف ملائمة للفئة السنية «ممن تجاوز الستين وما فوق»، حيث تعمل على الارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة في منظومة عمليات إدارية حديثة وفقا لأعلى معايير الجودة، علاوة على هدفها الأساسي في إطلاق مشاريع خيرية وإنسانية مستدامة، وتوطيد العلاقة مع أهل الخير لتنمية الأعمال الخيرية الموجهة والموارد المالية المستدامة والمتجددة.