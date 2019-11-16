68 مليون ريال لمشاريع تنموية في الخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفذ بلدية محافظة الخفجي حاليا عددا من المشروعات التنموية المتنوعة التي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس محمدالحميداني، أن هذه المشروعات تتضمن 12 مشروعا تقدر تكلفتها بنحو 68 مليون ريال، هي مشروع تطوير الواجهة البحرية بمحافظة الخفجي «مبادرة الأنسنة»، وسفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي والقرى التابعة لها، ووسائل السلامة المرورية بالخفجي «مبادرة الطرق»، والتسمية وترقيم الشوارع بمحافظة الخفجي «مبادرة الطرق»، واستكمال مشروع مبنى البلدية مع الكراج بالخفجي «مبادرة المباني»، وتطوير الواجهة البحرية بالخفجي، ومباني بلدية ومرافق عامة بالخفجي، وسفلتة مخططات المنح بالخفجي، ودراسات واستشارات بالخفجي، إضافة إلى استكمال مشروع المركز الحضاري بالخفجي، واستكمال سفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي والقرى التابعة لها، وسفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي.

وأضاف أن لدى البلدية 8 مشروعات للتشغيل والصيانة بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 87 مليون ريال، شملت صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بالخفجي، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بالخفجي، وصيانة أعمدة الإنارة بالخفجي، وصيانة وتشغيل شبكة الحاسب الآلي، وصيانة وتشغيل نظام تصريف مياه، وصيانة المباني والمرافق والمنشآت بالخفجي، ومشروع صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية والتسمية بالخفجي، ومشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكد رئيس بلدية الخفجي، أن أعمال المشروعات بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير بالشكل الصحيح، وسيستفاد منها في أقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة بتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، داعيا الجميع للحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستفادة منها لينعم بها الجميع.