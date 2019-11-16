برنامج لتجويد الأداء في اختبارات الرياضيات والعلوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، برنامج تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة، بحضور مدير عام الإشراف التربوي «بنات» بوزارة التعليم نهاية الخنين.
ويهدف البرنامج لتجويد نواتج التعلم في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية في مادتي الرياضيات والعلوم، كما يتخلله تقديم 9 جلسات تتضمن واقع الممارسات التدريسية وأثرها على التحصيل الدراسي والمهارات التدريسية وفق مهارات القرن الـ21.
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