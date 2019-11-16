إهداء مطعم شاورما لعاملين تعرضا لهجوم عنصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقب الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف الذي وقع في مدينة هال الألمانية قبل أكثر من شهر، قرر صاحب مطعم للشاورما إهداء مطعمه الذي كان ضمن الأماكن التي شهدت الهجوم، للعاملين اللذين كانا يعملان به وقت الهجوم.

وسلم عزت كاجاك صاحب مطعم «كيتس-دونر» أمس خلال مراسم إعادة الافتتاح الرسمية للمطعم، وثيقة الهدية والتنازل للشقيقين العاملين، عصمت ورفعت تيكين، والتي جاء فيها: «أتمنى لهما المزيد من القوة لتجاوز الحدث المفزع الذي وقع في التاسع من أكتوبر 2019، وكثير من الزبائن من مختلف الثقافات والأديان».

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وخلال تسليم المطعم أكد رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، راينر هازلهوف، أهمية البداية الجديدة للمطعم، موضحا أنه يمثل للطلاب على وجه الخصوص جزءا من الهوية الثقافية للمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن المطعم يقع بالقرب من جامعة هال.

وحاول مسلح قبل خمسة أسابيع تنفيذ مذبحة داخل معبد يهودي في هال، إلا أنه أخفق في اقتحام بوابة المعبد المغلقة، فأطلق النار أمام المعبد، ما أدى إلى مقتل امرأة تصادف مرورها، ورجل بمطعم الشاورما القريب من المعبد.