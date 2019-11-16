فندق للسجن الاختياري يجذب هواة المغامرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - فورستناو

ليس من الضروري أن تكون مجرما لكي تدخل السجن في مدينة فورستناو الألمانية، فالذين يرغبون في قضاء ليلتهم داخل سجن سابق في هذه المدينة الكائنة بشمال غرب ألمانيا يمكنهم تحقيق ذلك مقابل 45 يورو في الليلة الواحدة، بل يمكن تخفيض هذا المبلغ ليصبح 37 يورو في حالة مد فترة الإقامة.

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ولا تبدو الزنازين الصغيرة فاخرة، ولكن ذلك لا يثني الزوار عن الحضور، ومنذ افتتاح الفندق في مايو 2019، تضمنت نوعية الزوار هواة التجول بين المرتفعات وأعضاء نوادي البولينج، حتى أن زوجين فضلا قضاء ليلة الزفاف به.

واستضاف الفندق 140 نزيلا منذ بداية أكتوبر الماضي.

ويحصل جميع الزوار عند دخولهم الفندق على سترات السجن الشهيرة المخططة باللونين الأسود والأبيض. وفي ذلك يقول جونتر شوبنهاور وهو عضو آخر بالمجموعة المحلية «إن معظم الزوار يرتدون هذه السترات»،