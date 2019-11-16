جاسوس نرويجي ينشر فيديو عن فترة سجنه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وصف فرود بيرج، الجاسوس النرويجي الذي أفرجت عنه السلطات الروسية أخيرا، فترة سجنه في روسيا بأنها كانت صعبة.
وقال بيرج في مقطع فيديو «أخيرا خرجت من روسيا بعد عامين في سجن ليفرتوفو في موسكو».
وكان محامي بيرج نشر المقطع على «فيس بوك» في وقت متأخر أمس الأول.
وأضاف بيرج «لم أكن مستعدا لذلك، وكان الأمر صعبا، كما أن فترة الانتظار كانت طويلة. عامان في سجن روسي كانا عبئا صعبا، سواء بالنسبة لي أو لعائلتي»، وأوضح أنه الآن في مكان آمن في ليتوانيا ويتطلع إلى عودة قريبة لمقابلة عائلته.
وكان إطلاق سراح بيرج جزءا من عفو رئاسي لتبادل الجواسيس المدانين بين روسيا وليتوانيا.
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