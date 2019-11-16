سببان لتأخر ملاك المساكن بطلب تصاريح إسكان الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يعزى تأخر ملاك المساكن بالعاصمة المقدسة عن إصدار التصاريح اللازمة لتسكين الحجاج في كل عام إلى سببين، أحدهما تأخر قدوم مسؤولي البعثات المعنيين بالبحث عن مساكن لحجاجهم حتى جمادى الأولى، أي بعد فتح باب التقديم على تصاريح إسكان الحجاج بخمسة أشهر.

وعلمت «مكة» أن السبب الثاني لتأخر تقديم الطلبات يعود إلى عدم تفعيل المسار الالكتروني بوازرة الحج والعمرة إلا بعد بضعة أشهر من فتح باب التقديم لتصاريح إسكان الحجاج، الأمر الذي دفع ملاك المساكن للتأخر في طلب تقديم تصاريح إسكان الحجاج.

Advertisements

وأشارت المعلومات إلى أنه في كل موسم حج تصل إلى لجنة إسكان الحجاج طلبات للحصول على تصاريح إسكان بعد انقضاء المدة المحددة في نهاية رجب، حيث تعمل اللجنة محضرا تطلب فيه من إمارة منطقة مكة المكرمة السماح بمهلة للمتأخرين بقبول طلباتهم فإذا جاءت الموافقة ترفع أسماء المتأخرين إلى لجنة النظر في الإمارة من أجل فرض غرامات التأخير عليهم، وبعد سداد الغرامات تباشر اللجنة قبول طلبات تصاريحهم.

التقديم على تصاريح إسكان الحجاج:

يبدأ غرة محرم

ينتهي نهاية رجب

إقبال ملاك المساكن على استخراج التصاريح: