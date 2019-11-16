كرنفال اجتماعي ترفيهي لمهرجان الزهور الأول في وسط العوامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وسط تزايد أعداد الزوار الذين حرصوا على مشاهدة ما يقدمه من تنوع، يواصل مهرجان الزهور الأول، الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بمشروع وسط العوامية، فعالياته، حيث يحتوي على أكثر من نصف مليون زهرة طبيعية موسمية متنوعة، أعدتها البلدية لتشكل لوحة جمالية يتنفسها أهالي المحافظة وزوارها.

وشهدت ساحة المهرجان أعدادا متزايدة من الزوار الذين شاركوا في هذا الكرنفال الاجتماعي الترفيهي، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانب الزهور والنباتات المتنوعة، فيما حرصت اللجنة المنظمة على أن تتناسب الفقرات والأنشطة المقدمة مع جميع شرائح المجتمع، حيث يتضمن المهرجان عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ومسابقات مخصصة للأطفال روعي فيها التنوع في البرامج وتوزيع الهدايا والجوائز، وبرامج خاصة بالمرأة والطفل، وعددا من الأركان الشيقة والمفيدة التي تأخذ طابع مهرجان الزهور.

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واطلع زوار المهرجان على الأركان المشاركة وفعاليات المسرح التفاعلي المصاحبة للمهرجان، كما استمتعوا بمحتويات المهرجان وأركان الأسر المنتجة المتنوعة، فيما أضاف حضور أبطال مسرحية (زعيتر وشرارة) بهجة على الحضور، خاصة الأطفال الذين تفاعلوا مع مشاركتهم مساء أمس.

وأوضح مساعد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس ناصر آل ظفر، أن المهرجان يهدف إلى توعية الزوار بأنواع الزهور وأهمية المحافظة عليها والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة، وترسيخ السلوكيات السليمة لحماية البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري، عادا المهرجان نافذة بيع للأسر المنتجة، والتعريف بمنتجاتهم، وتنوع مشاركتهم بعدد من المأكولات الشعبية والحرف اليدوية.

وأشارإلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 4 إلى 10 مساء يتضمن 120 فعالية متنوعة، ويشتمل على فعاليات مصاحبة عدة، كمسرح للطفل والأسرة تقام فيه مسابقات وعروض ترفيهية ومسرحية، وجوائز قيمة توزع يوميا على الزوار، فيما أتاح الفرصة للموهوبين والمتميزين لإظهار مهاراتهم، مؤكدا سعي البلدية من خلال المهرجان إلى المشاركة المجتمعية بخلق أفكار متنوعة، وتطوير النمط الحياتي للمجتمع، وبث روح البهجة بين الزوار.