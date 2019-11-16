194 ألف عملية بالمحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة بوزارة العدل خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، نحو 194 ألف عملية، منها ما نفذ عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الالكترونية.
وقالت الوزارة: إن العمليات القضائية نفذت في المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية، إضافة إلى عمليات توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، التي بلغت نحو 27 ألف عملية، فمنها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الالكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
العمليات المنفذة:
- 98 ألف عملية قضائية في المحاكم
- (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)
- 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية
- 27 ألف عملية تنفيذ عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية
- 53 ألف جلسة بالمحاكم خلال 5 أيام عمل بمعدل 10,600 جلسة يوميا
- 20 ألف حكم أصدرته المحاكم خلال الفترة نفسها
- 27 ألف عملية بمحاكم التنفيذ منها
- 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ
- 9400 عملية توثيق متعلقة بالعقارات
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