آل الشيخ يستعرض تطوير العملية التعليمية على هامش مؤتمر اليونسكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأول مع وزيرة التعليم بمملكة السويد الدكتور آنا أكستروم مجالات التعاون المشترك، والتجارب الدولية في تطوير العملية التعليمية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في العاصمة الفرنسية باريس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية.

كما التقى آل الشيخ وزير التعليم والتدريب بدولة لوسوتو فرانسيس موكوتو خوايلي، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية.

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فيما استعرض وزير التعليم مع وزير التربية والتعليم السوداني الدكتور محمد الأمين أحمد، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية.

إلى ذلك عقد آل الشيخ اجتماعا مع وزير التعليم والتدريب المهني بدولة باكستان شفقت محمود، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والتقنية والتدريب المهني، وتنمية القدرات البشرية.

كما بحث مع وزير التربية والوطنية في جزر القمر الدكتور محمد موسى مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية.

وناقش آل الشيخ مع المندوب الدائم لأيسلندا لدى اليونسكو كرستيان أندري، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والثقافية.

حضر اللقاءات المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندورة.