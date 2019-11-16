السعودية | بالصور.. البرق يعانق "نافورة" جدة الشهيرة

شكرا لقرائتكم بالصور.. البرق يعانق "نافورة" جدة الشهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما إن تراكمت السحب في سماء جدة غرب السعودية، مساء أمس، حتى حمل سعودي كاميراته وتوجه إلى شاطئ البحر الأحمر لالتقاط وميض البروق.

المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون عادل محمد تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "تابعت تحرك السحاب الماطر من جنوب جدة، ووصلت لأجمل موقع أمام نافورة جدة حين الساعة التاسعة مساءً، بانتظار دخول السحابة، وأخذت موقعي أمام النافورة، وكانت أجمل اللحظات، فكل صورة كانت أمنية لي وتحققت".

وأضاف: "مطاردة البرق وتصويره هوايتي من طفولتي، واقتناص الفرصة لتصوير البروق مع المعالم الحضارية المشهورة في المدن السعودية".

وأكمل قائلاً: "معرفة الأحوال الجوية ساعدتني كثيرا في توقع أماكن البرق، واعتدت على هذه الأجواء، كما أنني أحرص دائما عند تصوير البروق والأمطار على الابتعاد عن الأماكن الخطرة، وقبل التصوير لابد من معرفة المواقع المميزة لتصويره لكي يحافظ المصور على سلامته".