السعودية | ريما الجفالي.. أول سعودية تشارك في سباق الدرعية

شكرا لقرائتكم ريما الجفالي.. أول سعودية تشارك في سباق الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستصبح ريما الجفالي أول سعودية تشارك في مسابقة دولية داخل السعودية، حيث ستشارك في سباق الدرعية Jaguar I-PACE eTrophy يومي 22 و23 نوفمبر القادم ضمن افتتاح الموسم السادس لبطولة الفورمولا إي العالمية والذي يشارك فيه 12 فريقاً، وهي سلسلة سباقات سيارات دولية خالية من الانبعاثات الكهربية، تتبع بطولة فورمولا- إي، فئة رياضة السيارات التي تستخدم السيارات الكهربائية فقط.

وشاركت ريما في بطولة فورمولا 4 البريطانية سابقاً، والآن تضيف لقائمة إنجازاتها الانضمام إلى جاغوار ريسينغ كسائق جاغوار I-PACE eTROPHY VIP، في الدرعية.

وعبرت ريما في تصريحات صحافية عن حماسها الشديد لمشاركتها في I-PACE، مضيفة أنه من الممتع أن ترى نفسها تتنافس مع المتسابقين المخضرمين.