شاهد: صورة نادرة تنشر لأول مرة للأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن أصغر إخوة الملك عبدالعزيز.. وهذه نبذة...

أزاح حساب تاريخ آل سعود الستار عن صورة نادرة للأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن الفيصل أحد إخوة الملك عبد العزيز -رحمهما الله- ، وذلك خلال رده على طلب أحد المغردين.

وكان مغرد قد بادر بطلب صورة للأمير سعد بن عبدالرحمن ، مشيراً إلى أنه لم يرى واحدة لسمُوه من قبل .

ورد الحساب على المغرد بصورة للأمير سعد ، وعلق عليها قائلاً : ” المقصود لديك هو الأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن الفيصل، أصغر إخوة الملك عبدالعزيز ، تفضل هذه هي صورته” .

وأوضح الحساب في نبذة بسيطة عن سموه ، أنه ولد في عام 1340هـ/1922م و توفي في عام 1374هـ/1955م .

وأشار إلى أنه أخ شقيق للأمير مساعد بن عبدالرحمن وللأميرة شاهة بنت عبدالرحمن والدتهم هي الأميرة عمشاء العجران الخالدي.

وما أن نشرت الصورة على تويتر، حتى انهالت الردود والتعليقات محملة بالدعوات بالرحمة والمغفرة للأمير سعد -رحمه الله- .