الزكاة والدخل تحسم الجدل حول تطبيق اللائحة الجديدة على الأفراد في المملكة

حسمت هيئة الزكاة والدخل الجدل حول قضية تطبيق اللائحة الجديدة للزكاة والتي ستطبق في يناير من العام المقبل.

وأكدت الهيئة أن اللائحة ستشمل المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة، ولن تشمل الأفراد من المواطنين العاديين.

يأتي هذا في أعقاب تصريحاتٍ للمتحدث باسم الهيئة في مؤتمر الزكاة والضريبة، أوضح فيها أن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي وإنما سيتم الاكتفاء بضريبة الدخل فقط.

وأكدت الهيئة في توضيحها أنها لم تشر من قبل إلى تطبيق اللائحة على الأفراد السعوديين أو الخليجيين، مؤكدة أنها خاصة بالمستثمرين والكيانات التجارية فقط.