صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - عقب صلاة عصر السبت - صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - رحمهما الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأدى الصلاة معه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة الأميران سلطان وبندر، وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.



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