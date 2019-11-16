السعودية اليوم / أمطار على منطقة الجوف



سكاكا 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة الجوف ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل القريات وطبرجل ومركز صوير وزلوم والاضارع وخوعاء وعذفاء وميقوع.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:50ت م

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