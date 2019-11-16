السعودية اليوم / المجلس الصحي ينظم ورشة عمل " طرق المراجعات السريعة "



الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

نظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين بالتعاون مع جامعة شيفيلد البريطانية مؤخراً، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل بعنوان طرق المراجعات السريعة (Rapid Review Methodology) بهدف تقديم المعرفة بشأن طرق المراجعات المنهجية السريعة بالإضافة إلى تقديم فرصة للمتدربين في التطبيق العملي.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار مزكي العازمي أن هذه الورشة تسهم في نشر الوعي حول مفهوم طرق المراجعات السريعة (Rapid Review) لتلبية احتياجات صناع القرار في انتاج المعرفة المبنية على البراهين بكفاءة وفاعلية أعلى، من خلال استخدام طريقة المراجعات السريعة في القطاعات الصحية للوصول إلى نظام صحي عالٍ المستوى.

من جانبها قالت المدير العام للمركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين الدكتورة سامية بنت محمد الحبيب أنه سيتم تدريب الباحثين الصحيين على الأساليب التي يمكن اعتمادها في المراجعات السريعة كطريقة لإنتاج المعرفة المبنية على البراهين، كما ستساهم الورشة في مساعدة الجمعيات والمراكز البحثية في تبني (طرق المراجعات السريعة) كأداة تحليلية لإنتاج أدلة مبنية على البراهين ووفقاً للمعايير العالمية، والمساهمة في نضج الممارسات الصحية وإنتاج المعرفة المبنية على البراهين.

وتناولت الورشة محاور عديدة منها؛ مقدمة عن طرق المراجعات السريعة، التخطيط لكيفية استخدامها، أدوات المراجعات السريعة التي تتضمن البحث واختيار الدراسات، استخراج البيانات، تقييم الجودة، مقارنة الفرضيات – التحليل – الكتابة والتطبيق العملي.

يُشار إلى أن مركز الممارسة الصحية المبنية على البراهين يهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع والخدمات الصحية والنظام الصحي في المملكة من خلال دعم التكامل بين إنتاج المعرفة المبنية على البراهين من جهة والمستفيدين (المرضى، صناع القرار، صناع السياسات الصحية)، ونشر مفهوم الطب المبني على البراهين ودعم التحول اللازم لممارسته في المنشآت المختلفة في جميع القطاعات الصحية في المملكة، وكذلك إنتاج المعرفة المبنية على البراهين الإكلينيكية والمتعلقة بالسياسات الصحية ونشرها وتطبيقها من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية من مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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19:30ت م

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