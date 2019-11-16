السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب تشيلي



واشنطن 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر تشيلي اليوم .

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان اليوم : أن مركز الزلزال يبعد 73 كيلومترا عن جنوب غربي مدينة سان أنطونيو، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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19:25ت م

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