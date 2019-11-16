السعودية اليوم / الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور جمعية الكشافة العربية السعودية



الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

زار الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، اليوم ، جمعية الكشافة العربية

وكان في استقبالهم نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، والأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والعاملين المتطوعين بأمانة الجمعية ، ومجموعة من أفراد الكشافة من مختلف المراحل.

وقام الأمين العام ومرافقيه فور وصولهم بزيارة للمعسكر الخلوي لنادي الجمعية ، اطلعوا خلاله على الأعمال الريادية ونماذج من الطهي الخلوي ، وقلد عدداً من الكشافة والجوالة وسام كشافي العالم وشارة الصقر الكشفي التي حصلوا عليها مؤخراً، كما زار المتجر الكشفي.

بعد ذلك عقد حمدي اجتماعاً مع منسوبي الأمانة, مطلعاً خلاله على خطط ومنجزات مفوضيات الجمعية، مستعرضاً إضاءات من الخطة الاستراتيجية للمنظمة الكشفية العربية التي تعمل على مواصلة الدور المحوري في تحقيق أهداف وتطلعات الجمعيات الكشفية العربية في مجال برامج الفتية والشباب وفق الرؤية العالمية، وتقديم الاستشارات حول الاهتمامات ذات الصلة وكيفية تطبيق أفضل الممارسات، وإثراء منتديات مشاركة الشباب بأنشطة ومخرجات نوعية، والعمل على الارتقاء ببرامج إطار عالم أفضل في جميع المستويات بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.

وأشاد في كلمته بالكشافة السعودية وماتقدمه من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين بشهادة أكثر من مليار مسلم، مباركاً للجمعية حصولها على شهادة التقييم العالمية جيسات GSAT التي مُنحت إياها لالتزامها بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية ، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات.

// انتهى //

18:59ت م

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الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسزار الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، اليوم ، جمعية الكشافة العربية السعودية ، بمقرها الرئيس في الرياض ، يرافقه عضو اللجنة الكشفية العالمية بيتر, ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان ، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم.وكان في استقبالهم نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، والأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والعاملين المتطوعين بأمانة الجمعية ، ومجموعة من أفراد الكشافة من مختلف المراحل.وقام الأمين العام ومرافقيه فور وصولهم بزيارة للمعسكر الخلوي لنادي الجمعية ، اطلعوا خلاله على الأعمال الريادية ونماذج من الطهي الخلوي ، وقلد عدداً من الكشافة والجوالة وسام كشافي العالم وشارة الصقر الكشفي التي حصلوا عليها مؤخراً، كما زار المتجر الكشفي.بعد ذلك عقد حمدي اجتماعاً مع منسوبي الأمانة, مطلعاً خلاله على خطط ومنجزات مفوضيات الجمعية، مستعرضاً إضاءات من الخطة الاستراتيجية للمنظمة الكشفية العربية التي تعمل على مواصلة الدور المحوري في تحقيق أهداف وتطلعات الجمعيات الكشفية العربية في مجال برامج الفتية والشباب وفق الرؤية العالمية، وتقديم الاستشارات حول الاهتمامات ذات الصلة وكيفية تطبيق أفضل الممارسات، وإثراء منتديات مشاركة الشباب بأنشطة ومخرجات نوعية، والعمل على الارتقاء ببرامج إطار عالم أفضل في جميع المستويات بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.وأشاد في كلمته بالكشافة السعودية وماتقدمه من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين بشهادة أكثر من مليار مسلم، مباركاً للجمعية حصولها على شهادة التقييم العالمية جيسات GSAT التي مُنحت إياها لالتزامها بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية ، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات.// انتهى //18:59ت م0077

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