السعودية اليوم / الأمن الجزائري يوقف 47 مهربأ



الجزائر 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 47 مهربًا من جنسيات مختلفة، في عمليات منفصلة، بالعديد من المدن الجزائرية .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إنه تمت مصادرة عدد من الاسلحة وكمية من الذخيرة من المهربين الذين تم إيقافهم، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانيت .

وأضاف أنه تم مصادرة أيضًا تسع مركبات، وشاحنة، وثلاث دراجات نارية، وخمسة أجهزة كشف عن المعادن، و 21 مولدًا كهربائيًا، و 14 مطرقة ضغط، ومجموعة من الهواتف النقالة .

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17:46ت م

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