السعودية اليوم / مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا عراقيا في بغداد



بغداد 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

اغتال مسلحون مجهولون في بغداد اليوم ناشطاً مدنياً عراقياً يدعى عدنان رستم .

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح صحفي أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط أثناء وجوده في منطقة الحرية شمال غربي بغداد .

من جانبها أصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس النواب العراقي بيانا نددت فيه باغتيال الناشط المدني رستم ,داعية الاجهزة الامنية الى الكشف عن ملابسات الحادث, منبهة الى خطورة عمليات الاغتيالات والخطف التي يتعرض لها الناشطون المدنيون.

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17:24ت م

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